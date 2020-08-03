РИАМО - 3 авг. Подмосковная компания «Мортех» представит в августе уникальные беспилотные катера на шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области».

«Беспилотная платформа предназначена для выполнения широкого круга задач, в том числе рутинных и опасных для человека. Катера FALCO готовы к выполнению боевых задач в зонах повышенной опасности», – заявил заместитель гендиректора КРМО Александр Федоров.

Оснащение буксируемыми сонарами позволит использовать катера для автономного поиска неподвижных объектов и даже подводных лодок. Кроме того, суда получат лазерные приборы.

«Для выполнения миссий патрулирования акваторий и поиска браконьеров, катера FALCO, помимо обычных камер и камер ночного видения, могут оснащаться тепловизорами, что многократно повысит их эффективность в ночное время», – сказал глава компании «Мортех» Владимир Ларькин.

Корпус катамаранного типа существенно повышает устойчивость катеров, конструкция корпуса с применением вспененного полиэтилена – непотопляемость, а подводное крыло оригинальной конструкции дает катерам FALCO абсолютное превосходство в скорости даже над глиссирующими судами.