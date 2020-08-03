РИАМО - 3 авг. На всех станциях метро Москвы сотрудники полиции начали массово штрафовать тех пассажиров, кто не носит маски, передает ТАСС.

Ранее в столице возобновились рейды в вестибюлях и на станциях метро. В подземке за соблюдением требований санитарной безопасности следят контролеры ГКУ «Организатор перевозок», а также сотрудники правоохранительных органов.

«Полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тысяч рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Масочный режим на улицах столицы отменен, однако маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Москве составляет 243 406.

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3 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свыше 11,3 тыс россиян приняли подмосковные оберваторы за 4 месяца. Сейчас в 15 обсерваторах Московской области находятся 1,1 тысячи человек.

- Первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней. Если это произойдет, то отечественная вакцина от пандемии станет первой в мире.

- В общественном транспорте Подмосковья усилят контроль за наличием масок у пассажиров. В общественных местах региона необходимо носить маски, в том числе и в транспорте.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

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- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.