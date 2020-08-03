РИАМО - 3 авг. Для жителей подмосковных Красногорска и Химок на базе личного кабинета клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн» в пилотном режиме запущен новый онлайн-сервис коммунальных платежей «Умная платежка», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта МосОблЕИРЦ или, скачав мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» в App Store и Play Market. В «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно моментально увидеть детализацию расчетов по каждой услуге: объем потребления, тарифы, задолженности, пени и льготы, произведенные оплаты, формулы расчетов.

«Это не первый проект, направленный на цифровизациию сферы ЖКХ региона, ранее был внедрен сервис по проведению общего собрания собственников квартир в онлайн формате», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По его словам, задача данного сервиса — предоставить жителям Подмосковья удобный и простой инструмент управлять своими жилищно-коммунальными услугами: контролировать начисления, тарифы, следить за расчетами, вызвать сантехника, получить справку из ЖЭКа не выходя из дома.

«Пока сервис доступен в двух городских округах, но в дальнейшем «умная платежка» будет доступна всем жителям региона», — подчеркнул министр.