РИАМО - 3 авг. В Московской области до конца 2020 года в 34 округах пройдет акция «Школа утилизации: электроника», оператором акции является Фонд рационального природопользования при поддержке регионального Минэкологии и Минимущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Впервые после карантина утильную электронику и электротехнику принимали в Пушкине, Мытищах и Подольске, ближайшая акция пройдет 8 августа в Домодедове», — отмечается в материале.

Уже также составлен график проведения акции на второе полугодие.

На бесплатную утилизацию можно сдать компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, которое утратило потребительские свойства. При этом важно знать, что не принимается оборудование, помеченное знаком «радиация».

Для коммерческих организаций стоимость утилизации составит 1 копейку за 1 кубометр.