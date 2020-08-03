РИАМО - 3 авг. В Воскресенске для комфортного проезда жителей капитально отремонтирован мост через реку Нерскую у деревни Маришкино, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонтные работы на сооружении начались в 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт мостового сооружения завершен в полном объеме», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что на мосту капитально отремонтировали пролетное строение, лестничные сходы и тротуары, устроили локальные очистные сооружения для очищения сточных вод, заменили асфальтобетонное покрытие, барьерное и перильное ограждения. Для устройства полосы безопасности расширили проезжую часть с 7,7 до 10 метров.

Мостовой переход расположен на 5 километре дороги Воскресенск — Виноградово и обеспечивает проезд для жителей Белоозерского и Ашитковского поселений к федеральной трассе А-108 и Воскресенску. Интенсивность движения здесь составляет 2,5 тысячи автомобилей в сутки. Ремонт моста позволил улучшить транспортную связь между населенными пунктами и сделать более комфортным проезд для местных жителей.

В 2020 году на территории Московской области запланировано отремонтировать 16 искусственных сооружений, расположенных на региональной дорожной сети. Работы проводятся в рамках нацпроекта.