РИАМО - 3 авг. Меру по предоставлению отсрочки за аренду имущества областной собственности и земельных участков расширили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым расширен перечень видов деятельности для предоставления отсрочки по оплате аренды за областное имущество и земельные участки неразграниченной собственности в Подмосковье.

«Новое постановление расширяет ранее утвержденный перечень видов деятельности, в отношении которых предоставляется мера поддержки арендаторам имущества областной собственности и земельных участков неразграниченной собственности», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что теперь отсрочить арендные платежи могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие как основной, так и дополнительный вид деятельности в пострадавших отраслях экономики, определенных правительством РФ и правительством Московской области.

«Мера поддержки применяется также в отношении всех кодов ОКВЭД 2 видов деятельности, входящих в классы или подклассы группировок перечня пострадавших отраслей экономики», — подчеркнула она.

Министр добавила, что воспользоваться мерой поддержки могут представители бизнеса, которые используют имущество по целевому назначению для осуществления видов деятельности в пострадавших отраслях экономики.

Мера рекомендована органам местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья для принятия на муниципальном уровне в отношении арендаторов муниципального имущества.

Отсрочка по оплате аренды за областное и муниципальное имущество и землю, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, действует с 1 марта по 1 октября 2020 года. Арендатор сможет погасить ее равными частями в течение двух лет — в 2021-2022 годах.