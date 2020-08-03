РИАМО - 3 авг. За прошедшую неделю согласовано предоставление 41 земельного участка площадью почти пять гектаров многодетным семьям из 11 городских округов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
«Земельные участки получат еще 12 семей в Истре, по шесть семей — в Бронницах, Егорьевске, Солнечногорске, по три семьи — в Шатуре, по две семьи — в Ступине и Зарайске, по одной семье — в Одинцове, Коломне, Сергиевом Посаде и Пушкине», — отмечается в материале.
Общая площадь земельных участков составила 4,7 гектара.
Распределение участков администрации округов планируют начать до сентября текущего года.
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