«Земельные участки получат еще 12 семей в Истре, по шесть семей — в Бронницах, Егорьевске, Солнечногорске, по три семьи — в Шатуре, по две семьи — в Ступине и Зарайске, по одной семье — в Одинцове, Коломне, Сергиевом Посаде и Пушкине», — отмечается в материале.