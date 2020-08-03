РИАМО - 3 авг. Для людей старшего поколения в Подмосковье в понедельник прошел мастер-класс в онлайн-формате по зумбе в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На онлайн мастер-класс были приглашены получатели социальных услуг более 40 муниципальных образований — около 170 человек. Были созданы условия с учетом соблюдения рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции», — отмечается в материале.

Мероприятие провели лицензированный фитнес-тренер из Серпухова и волонтер проекта «Активное долголетие» Владимир Маляр. Они провели зажигательную, но в то же время щадящую программу. Тренировка длилась 40 минут, участники получили сумасшедший заряд бодрости.

Организаторами мероприятия выступили министерство социального развития Московской области, управление социальной защиты населения по городскому округу Серпухов и государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Серпуховский городской дом ветеранов».