РИАМО - 3 авг. На фестивале «Jazzовые сезоны», который состоится 22 и 23 августа в Горках Ленинских, выступят Лариса Долина, Сергей Мазаев, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Также в фестивале примут участие Трио Олега Аккуратов, певица Fantine и ее группа, победитель самого престижного джазового конкурса планеты — Евгений Побожий и его Квартет, победители конкурса #STAYHOMEJAZZCHALLENGE — группа Plank’s’Tone и другие.

«Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!» — сказал художественный руководитель фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

В 2018 и 2019 годах фестиваль входил в десятку лидеров лучших джазовых опен-эйр мероприятий России.

Это событие объединит не только ценителей джаза, но и любителей живописи, спорта и тех, кто хочет провести выходные в чудесном месте в кругу семьи и друзей.

Фестиваль организован при поддержке министерства культуры Московской области.