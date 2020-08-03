РИАМО - 3 авг. Мастер-классы по акробатическому рок-н-роллу «Танцуй в парках» будут проходить в Подмосковье каждые выходные до конца лета, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Химках и Долгопрудном 1 и 2 августа состоялось открытие нового сезона проекта «Уроки в парках». Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, центральной частью которой стали выступления танцевальных коллективов Московской области по рок-роллу, буги-вуги и брейк-дансу.

«Каждую неделю по субботам в парке имени Льва Толстого в Химках и по воскресеньям в парке «Долгопрудный» в одноименном городе спортсмены и тренеры по акробатическому рок-н-роллу будут проводить мастер-классы для всех желающих», — говорится в сообщении.

Занятия будут проводиться с 15:00 до 17:00, и все желающие смогут бесплатно посещать мастер-классы в течение месяца.

«В этом году начинать приходится чуть позже, но это существенно лучше с санитарной точки зрения и повысит ценность каждого занятия. Несмотря на отложенный старт, нет никаких сомнений в том, что атмосфера, в которой проходит этот проект, благотворно повлияет не только на физическое, но и моральное состояние каждого присоединившегося к мастер-классам участника», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.