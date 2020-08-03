РИАМО - 3 авг. В городском округе Шатура благополучно завершились поиски пожилого мужчины, потерявшегося в лесном массиве во время сбора грибов, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

Оператору поступил вызов от супруги заблудившегося. Она рассказала, что они и еще два их родственника пошли в лес за грибами, но в какой-то момент женщина потеряла мужа из вида. Кроме того, она сообщила, что у мужа больное сердце.

«Оператор оперативно отправил на место поисково-спасательный отряд №32 ГКУ Московской области «Мособлпожспас». Опытные спасатели, получив информацию от оператора, уже знали примерный маршрут следования заблудившегося», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям мужчина был найден в течение часа. Медицинская помощь ему не понадобилась. Все поиски заняли около часа времени — завершить поисковую операцию удалось до наступления темноты.

Супруга найденного в лесу мужчины выразила благодарность операторам системы-112 Московской области и спасателям.