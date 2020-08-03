РИАМО - 3 авг. Психолог Наталья Наумова рассказала, что в своем отражении в зеркале не нужно искать недостатки, сообщает Nation News.

«В зеркало на себя нужно смотреть с любовью и с восхищением. Именно этого не хватает человеку с заниженной самооценкой», — сказала Наумова.

Смотреть в зеркало специалист порекомендовала с легкой улыбкой, обняв себя за плечи. Повторять такое упреждение нужно каждый день. Это поможет человеку улучшить самочувствие и восприятие себя.

«Смотря в зеркало, не стоит искать недостатки. Во всех изъянах нужно находить только изюминку», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что люди, которые не любят свое отражение в зеркале, имеют проблемы в отношениях с родителями. Таких людей может раздражать весь мир, и в людях его раздражают те качества, которые он не принимает в себе.



Специалист в этом случае порекомендовала обратиться к психологу, чтобы составить список качеств, которые его раздражают, и поискать их в себе.