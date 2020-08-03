РИАМО - 3 авг. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Воскресенск объявил электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 352 квадратных метра в городе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Участок можно использовать под промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, хранилища элеватора и продовольственные склады за исключением железнодорожных перевалочных складов. Срок аренды – 3 года и 2 месяца», — говорится в сообщении.

Земельный участок расположен в промышленной зоне Воскресенска. Ближайшая крупная автомобильная дорога федерального значения — А108. Участок не огорожен, на нем отсутствуют какие-либо здания, строения и сооружения, а доступ на земельный участок свободный.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 94 тысячи рублей.

Место приема заявок на участие в аукционе: электронная торговая площадка (www.rts-tender.ru, номер процедуры 39219). Заявки принимаются до 7 сентября, сам аукцион состоится 10 сентября.