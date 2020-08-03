РИАМО - 3 авг. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на реконструкцию очистных сооружений канализации в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию очистных сооружений канализации по адресу: поселок Чернецкое, город Чехов-7, улица Победы, военный городок №18», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Работы по реконструкции планируется завершить в 2021 году.

Реконструкция объекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Москвы, Московской области и бюджета городского округа Чехов.