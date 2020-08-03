РИАМО - 3 авг. В понедельник на сайте музея-заповедника «Зарайский кремль» появилась возможность осмотра музейного комплекса в нестандартном виде: виртуальная копия кремля была выполнена в пространстве популярной компьютерной игры Minecraft, говорится в сообщении пресс-службы музея.

При создании виртуальной копии кремля были воспроизведены все семь башен крепости, Троицкие ворота, крепостные стены с галереями, внутренние постройки – Никольский собор, собор Иоанна Предтечи – и здание с музейной композицией.

«Создавая копию кремля для популярной платформы, мы хотим расширить нашу потенциальную аудиторию. Игра Minecraft очень популярна среди детей и подростков, и мы надеемся, что, если их «зацепит» виртуальный кремль, рано или поздно они обязательно приедут посмотреть на него вживую», – сказал директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

Чтобы оказаться в Зарайском кремле в игре Minecraft, нужно зайти на сайт музея, на котором представлены подробные инструкции. Осмотреть кремль можно самостоятельно и с экскурсией, проводимой работниками музея. Расписание экскурсий также следует искать на портале.