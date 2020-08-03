РИАМО - 3 авг. С 10 августа текущего года на территории Подмосковья вступит в силу новый регламент работы электронного магазина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитет по конкурентной политике Московской области провел вебинар для представителей бизнеса, на котором были рассмотрены все нововведения регламента, а также даны ответы на все интересующие вопросы, касающиеся работы в электронном магазине Московской области», – уточняется в сообщении.

Мероприятие посетило большое количество бизнесменов. Комитет по конкурентной политике Подмосковья поблагодарил зрителей за проявленный интерес и активность.