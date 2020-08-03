РИАМО - 3 авг. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об атмосфере на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.Ru.

«Россия – это страна, которая в принципе любит футбол. Что касается нашей арены, то здесь всегда что-то происходит, но некоторых других игр это не касается. Так что я не знаю, насколько сохранилась атмосфера чемпионата мира», – сказал Тедеско.

При этом он отметил, что во время главных игр российского чемпионата стадионы заполняются полностью.