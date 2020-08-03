РИАМО - 3 авг. По итогам антимусорного рейда на землях подмосковного лесного фонда было возбуждено 48 административных дел, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С 20 по 27 июля на территории подмосковных лесов проводилось патрулирование «Антимусорный рейд», целью которого было предотвращение несанкционированного сброса мусора в лесах Подмосковья.

«За время проведения мероприятия проведено 206 рейдов, во время которых лесничие вместе с сотрудниками правоохранительных органов и представителями местных администраций, журналистами и общественными лесными инспекторами выявляли нарушителей. По результатам «Антимусорного рейда» возбуждено 48 административных дел и составлено 34 протокола», – сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Больше всего нарушений было выявлено на территории Московского учебно-опытного (восемь административных дел и пять протоколов) и Сергиево-Посадского (семь административных дел и шесть протоколов) лесничеств.

Нарушение правил санитарной безопасности в лесах наказывается предупреждением или штрафом в 500-1000 рублей для граждан, в 1000-2000 – для должностных лиц, в 10-20 тысяч рублей для юридических лиц.