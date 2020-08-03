РИАМО - 3 авг. В Воскресенске правоохранители задержали 24-летнего ранее судимого мужчину, который угрожал расправой девушке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

О происшествии стало известно, когда в дежурную часть Воскресенского отдела вневедомственной охраны сообщили, что во дворе жилого дома на Рабочей улице неизвестный угрожает убить девушку.

«Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу, где их встретила испуганная девушка. Она пояснила, что у нее завязалась ссора со своим сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал угрожать девушке физической расправой и нанес побои», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 24-летнего мужчину и доставили его в отделение полиции. По факту инцидента проводится проверка.