РИАМО - 3 авг. За прошедшую неделю Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,5 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что, по сравнению с позапрошлой неделей, количество обращений уменьшилось на 5%, число обращений снижается уже вторую неделю.

«Заявок стало меньше в половине городских округов (32). Топ-5 с наивысшими темпами снижения составили Можайский (79%), Рузский (63%), Луховицы (60%), Лосино-Петровский (53%), Егорьевск (48%). При этом из Восхода и Молодежного за неделю не пришло ни одного обращения», — говорится в сообщении.

Больше всего обращений поступило по вопросам: «Ненадлежащая уборка подъездов», «Неисправности дверей в местах общего пользования (в том числе отсутствие пружин, доводчиков)» и «Неисправное освещение подъездов». Обращения находятся на особом контроле.

На 8% снизилось количество обращений по вопросам нарушения периодичности уборки, наличия мусора и грязи в подъездах в регионе. Ни одной заявки в ЕДС по данной категории не направили на минувшей неделе жители Воскресенска, Краснознаменска, Озер и Протвина.

Уменьшилось недовольство неисправностью дверей в 14 округах. Лидерами по снижению количества заявок в категории «Неисправности дверей в местах общего пользования» стали Клин (75%), Наро-Фоминский округ (71%), Котельники (67%). Не было жалоб в этой категории в Красноармейске, Рошале и Рузском и Коломенском округах, Дубне.

Число заявок на ремонт и восстановление освещения в подъездах уменьшилось в 20 муниципалитетах. Лидерами по темпам снижения стали Протвино (75%), Дмитровский округ и Власиха (по 60%).

Менее распространенной стала проблема неисправности лифтового оборудования, количество обращений снизилось на 11% на этой неделе. Лидерами по снижению стали Истра (80%), Чехов (67%), Лобня (63%). Не поступило в данной категории ни одного обращения из четырех городских округов – Воскресенска, Дзержинского, Коломенского и Лосино-Петровского.

На 26% снизилось количество обращений в категории «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

«Значительная часть обращений в этой категории приходила в связи с плановыми профилактическими отключениями. Между тем правила предоставления коммунальных услуг обязывают управляющие организации сообщать о дате начала работ не менее чем за 10 рабочих дней. Мы добиваемся того, чтобы информация о сроках отключения была своевременно размещена на каждом информационном стенде», — отметила Федина.

Ни одного обращения о ненадлежащем качестве горячего водоснабжения не поступило из Дубны, Жуковского, Клина, Коломенского округа, Королева, Краснознаменска, Мытищ, Пущина, Реутова, Серпухова, Солнечногорска, Фрязина, Чехова.