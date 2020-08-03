РИАМО - 3 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов пригласил жителей Подмосковья к участию в акции «Диктант Победы», которая состоится 3 сентября.

«В год 75-летия Великой Победы приглашаю жителей региона принять участие в большом событии и проверить свои знания о Великой Отечественной войне», – написал Брынцалов в «ВКонтакте».

Он добавил, что на территории Московской области к проведению акции «Диктант Победы» готовятся 1025 площадок. Центральными площадками будут музей Зои Космодемьянской, Бородинский музей, а также школа №3 в Наро-Фоминске.

Зарегистрироваться на акцию можно на официальном сайте диктантпобеды.рф.