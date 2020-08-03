РИАМО - 3 авг. В настоящий момент на территории Подмосковья действуют 117 парков культуры и отдыха, с 2017 по 2019 год их площадь увеличилась на 597 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие. <…> Важной частью нашей работы является содержание парков. Важно не только провести работы по благоустройству, но также грамотно содержать и эксплуатировать парки и пространства», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Общая площадь парков с 2017 года по 2019 выросла с 1804 до 2401 гектаров, а посещаемость — с 7 миллионов человек в 2017 году до 9 миллионов человек в 2019 году. В прошлом году было благоустроено 22 парка, из них восемь новых.

Ежедневно поступает большое количество обращений в ЦУР по паркам. Так, например, с начала работы парков после карантина с 1 января по настоящий момент было обработано и решено более 700 обращений от жителей региона.

Большая часть жалоб — 91% — приходится на содержание и ремонт территории, что в целом нормально для эксплуатации любого места общественного пользования, особенно на открытом воздухе. 4% жалоб касаются услуг и деятельности парков и 5% работы персонала. Данная тенденция показывает, что жители довольны работой парков.

Также жители продолжают просить сделать новые парки и благоустроить существующие. Всего с 1 июня по 31 июля поступило 3031 предложение по благоустройству существующих и созданию новых парков, а также общественных территорий.