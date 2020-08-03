РИАМО - 3 авг. Московская область заняла первое место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов, это происходит уже четвертый месяц подряд, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В июле подмосковные учреждения культуры провели 2750 онлайн- и офлайн-мероприятий, набрали более 23,4 тысячи баллов, опередив занявшую второе место Воронежскую область почти на 1,5 тысячи баллов.

«Наиболее заметный вклад в успех региона внесли учреждения культуры городских округов Домодедово (315 событий), Люберцы (194), Солнечногорск (186), Ступино (117), Волоколамский (101), Орехово-Зуево (80), Королев (76), Егорьевск (71)», - говорится в сообщении.

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