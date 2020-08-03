РИАМО - 3 авг. Один человек пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел около 18:00 на 1-м километре Пятницкого шоссе в городском округе Солнечногорск.

«Рейсовый автобус совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадал один человек», — говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства ДТП выясняются.