РИАМО - 3 авг. Тело 10-летнего мальчика, который пропал 2 августа в Волоколамском округе, нашли в реке Рузе, на его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти, по предварительным данным, смерть наступила в результате утопления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

После обеда 2 августа десятилетний мальчик самостоятельно ушел из квартиры в селе Осташево и после этого пропал. После пропажи мальчика следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

«Уголовное дело было возбуждено для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшего ребенка», — говорится в сообщении.

В поисках ребенка участвовали свыше 200 человек. Следователи и криминалисты провели осмотр квартиры, а также проверили леса, водоемы, чердаки, подвалы домов в селе.

Отряды «Лиза Алерт» и «Сова» прочесывали местность.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате утопления. Назначена еще судебно-медицинская экспертиза.