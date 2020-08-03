РИАМО - 3 авг. После пандемии коронавируса участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске вновь могут приступить к тренировкам, в первую очередь возобновились занятия, требующие физической нагрузки, – скандинавская ходьба, гимнастика, цигун, они проводятся в городском парке и на набережной озера Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Наши участники клуба, да и тренерская команда в целом очень рады возобновлению занятий. Традиционно для наших участников клуба мы подготовили все самое интересное», — сказала руководитель проекта «Активное долголетие» на территории городского округа Солнечногорск Юлия Зимкина.

Жителям порекомендовали приносить с собой коврик для занятий спортом, но, если его не будет, то коврик предоставят. Также у участников клуба должна быть социальная карта.

Подробное расписание занятий можно найти на сайте администрации городского округа Солнечногорск в разделе «Новости».