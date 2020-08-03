РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 авг. В Домодедове выставили на аукцион бывший объект инфраструктуры воинской части, площадью 390,2 квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В городском округе Домодедово сдается в аренду нежилое здание 1964 года постройки, предназначенное под любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством. Здание в 2013 году было передано министерством обороны Российской Федерации в муниципальную собственность городского округа Домодедово Московской области, ранее здание являлось объектом инфраструктуры воинской части», - говорится в сообщении.

Объект аукциона - это одноэтажное кирпичное здание площадью 390,2 квадратного метра, расположенное по адресу: городской округ Домодедово, деревня Шубино-2, Подольское лесничество, Сельвачевское участковое лесничество.

Начальная цена годовой аренды за пользование объектом составляет 240,5 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 2 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru). Номер процедуры - 39306.