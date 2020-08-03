РИАМО - 3 авг. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин напомнил, что заборы должны быть не только надежными, но также они должны соответствовать архитектурному облику, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России.

«Ограждения являются важной частью архитектурного облика и общей привлекательности любого муниципалитета, города, поселения. Поэтому их внешний вид должен соответствовать не только таким показателям, как качество, надежность, но еще быть современным, эстетичным, сочетаться с дизайном территории», - сказал Хайкин.

Министр подчеркнул, что важны не только новые пространства, от жителей также зависит, как будут выглядеть города, в которых они живут. Он напомнил, что ограждения являются важной частью облика городов и поселений. Их внешний вид и безопасность должны соответствовать нормам законодательства.

За нарушение требований к внешнему виду ограждений установлена административная ответственность по статье 6.18 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

Среди примеров нарушений выделяются следующие виды ограждений: ветхое и аварийное состояние заборов, ограждения из твердых коммунальных отходов, заборы, отклоняющиеся по вертикали. А также ограждения из сетки-рабицы, в виде сплошной кладки и ограждения высотой более трех метров.

С примерами видов ограждений можно ознакомиться на сайте министерства благоустройства Московской области по ссылке.