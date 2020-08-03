РИАМО - 3 авг. Президент инвестиционной группы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал, как будет меняться курс рубля в августе 2020 года, сообщает Федеральное агенство новостей.

По словам специалиста, август обычно считается плохим месяцем для отечественной валюты. Но сам эксперт так не считает. Он заявил, что нужно просто понять, почему так меняется стоимость рубля по отношению к доллару и евро.

«Разумный диапазон рубля в текущих условиях 72–75. Каковы причины этого диапазона? Вопрос балансировки бюджета очень важен. Неуклонно снижается процентная ставка и уровень инфляции крайне низкий, реальная ставка составляет 1,5–2%», – заявил Коган в эфире Медиагруппы «Патриот».

Он отметил, что реальная процентная ставка в мире является отрицательной. У РФ существуют масштабные резервы, а долги небольшие. Кроме того, Коган пояснил, почему нефть дорожает, а рубль «падает».

«Рубль – пока не резервная валюта. Есть нюанс – посмотрите на иностранные валюты, которые упали намного большем, чем рубль. Ситуация проста – рубль на их фоне очень устойчив, хоть и зависит от цен на энергоносители. Был запас прочности, но доходы резко упали. Рубль не мог на это не отреагировать», – сказал Коган.

Он подчеркнул, что рубль не укрепляется, потому что российская экономика завязана на ценах нефти и газа.