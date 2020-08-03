РИАМО - 3 авг. В новое здание музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева на улице Писаревской в Пушкине завершают поставку мебели и оборудования, ввести объект в эксплуатацию планируют в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.



«Завершается поставка мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Ведутся пусконаладочные работы и испытания инженерных систем здания», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.



В рамках этого проекта возвели четырехэтажное здание колледжа. Там есть просторные классы и репетиционные помещения, концертный зал, аппаратная.



Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи квадратных метров.



Новое здание колледжа возвели в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.