РИАМО - 3 авг. Руководители подмосковных крестьянских (фермерских) хозяйств могут подать заявку в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на участие в конкурсе по получению грантов на поддержку начинающих фермеров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 44 миллиона рублей бюджетных средств, что позволит предоставить порядка 11 грантов. Максимальный размер гранта – 5 миллионов на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и 3 миллиона рублей – на иные направления деятельности», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Начинающие фермеры смогут подавать заявки на получение гранта до второго сентября текущего года. Конкурс будут проводить 17 сентября 2020 года.

Фермер сможет потратить полученные денежные средства на покупку земельных участков, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, их подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, на покупку сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных товаров.