РИАМО - 3 авг. Бывшего начальника Главного управления МВД РФ по Москве Анатолия Якунина назначили заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Федеральное агентство новостей. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Якунина опубликовали на официальном сайте правовой информации. «Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», – сообщается в документе. Якунину присвоили специальное звание «генерал-лейтенант внутренней службы».

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