РИАМО - 3 авг. Бывшего начальника Главного управления МВД РФ по Москве Анатолия Якунина назначили заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Федеральное агентство новостей.
Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Якунина опубликовали на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», – сообщается в документе.
Якунину присвоили специальное звание «генерал-лейтенант внутренней службы».
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