РИАМО - 3 авг. Госадмтехнадзор Московской области проверил все детские оздоровительные лагеря по вопросам, входящим в полномочия ведомства, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

«По итогам проверок были оперативно устранены все 19 выявленных нарушений. Многие нарушения устранялись прямо в процессе проверки», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы Госадмтехнадзора проверили все 78 детских оздоровительных лагерей в Подмосковье. В 18 из них были выявлены нарушения, касающиеся несвоевременного окоса травостоя, ненадлежащего состояния территории, а также случаи ненадлежащего состояния фасада и подтопления территории.