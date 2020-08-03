РИАМО - 3 авг. АО «Санаторий Истра» оштрафован за загрязнение реки Малая Истра строительным мусором на сумму 318 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли четыре постановления об административном наказании по факту несанкционированного размещения отходов в прибрежной полосе реки Малая Истра», — отмечается в материале.

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку и выяснили, что санаторий в селе Лучинское оставил строительный мусор в водоохранной зоне. Нарушение усугубило то, что территория от истока до устья является местом массового нереста рыбы.

После прокурорской проверки региональное Минэкологии оштрафовало компанию и генерального директора.

По словам руководителя санатория, уже начался вывоз мусора. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.