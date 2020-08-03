РИАМО - 3 авг. Полиция Москвы задержала четверых подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования на территории Московского региона, они совершили более 500 махинаций на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

Злоумышленники узнавали персональные данные клиентов страховой компании и звонили участникам ДТП.

«Обзванивая участников ДТП, они сообщали, что страховые случаи пересматриваются и выявляются факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого преступники проводили фиктивные экспертизы без осмотра автомобилей. Затем шли в суды от имени гражданских лиц с полным пакетом документов, там им выдавали официальные решения на возмещение ущерба.

Денежными средствами мошенники распоряжались по своему усмотрению. Зафиксировано свыше 500 случаев получения денег по поддельным документам на сумму более 100 миллионов рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ. С фигурантов взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В ходе обысков в офисе на Волгоградском проспекте и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства, документация, печати, подготовленные пакеты документов на новые выплаты и компьютерная техника. Предварительное расследование продолжается», — заключила Волк.