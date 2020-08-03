РИАМО - 3 авг. Независимый аналитик Александр Егоров в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил россиянам, в какой валюте лучше всего хранить свои финансовые сбережения, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам специалиста, больше всего денег нужно хранить в той валюте, которая чаще всего тратится.

Соответственно, для многих валютой хранений будет именно рубль. Но те, кто собрался ехать за границу, могут покупать ту валюту, которая нужнее.

«С точки зрения хранения – рубли. Это безопасно, потому что не так много наших туристов поедет за границу, а те, кто поедет, – думаю, найдут возможность конвертировать в нужную валюту необходимую сумму», – сказал Егоров.

Кроме того, эксперт высказался о криптовалютах и пояснил, нужно ли их покупать, думая, что они вырастут, как биткоин.

«Биткоин – инструмент не для большинства. Тот, кто им занимается, может позволить себе рисковать. У биткоина есть риски, связанные с безопасностью. Это инструмент пока еще не для широкой публики, это инструмент для профессионалов», – предостерег Егоров.