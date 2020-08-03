РИАМО - 3 авг. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев принял участие в VIII межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле, на котором обсуждались самые острые проблемы бизнеса в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Мероприятие проходило в течение трех дней, во время которых работали секции, посвященные перспективам восстановления региональных экономик после пандемии Covid-19, проблемам уголовного преследования бизнесменов, налоговым условиям ведения бизнеса в 2020 году и проблемам предпринимателей в сфере производства и продажи подакцизных товаров. При этом уполномоченные Московской и Тюменской областей – Владимир Головнев и Лариса Невидайло – провели ток-шоу с бизнесменами и политиками Ярославского региона.

«Такой формат общения был выбран неслучайно. <…> Мы обсудили этапы становления и развития, трудности принятия решений, взлеты и падения – все, что составляет предпринимательскую деятельность. Бизнесмены – уникальные люди. <…> Это настоящее достояние любого народа, любой нации. <…> И наша задача - поддержать их всеми возможными способами», – сказал Головнев.

В конце мероприятия бизнес-омбудсмены приняли предложения по улучшению предпринимательского климата в стране.