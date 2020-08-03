РИАМО - 3 авг. Чат-ботом Московского метро станет дежурная по станции Александра, этот образ выбрали пользователи по итогам голосования в «Активном гражданине», сообщается Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Чат-бот запустят этой осенью. Он поможет пассажирам найти забытые вещи, а также расскажет много полезной и интересной информации о столичной подземке.

«Виртуальным помощником станет доброжелательная и внимательная дежурная по станции по имени Александра. За этот вариант проголосовали 50% участников опроса», — говорится в сообщении.

На второй позиции оказался робот-андроид, за которого отдали голоса 32% горожан. На третьем месте — диспетчер по станции, который должен знать все о метрополитене, он набрал 15% голосов.

Имя Александра стало самым популярным — за него проголосовали 44% участников. Также горожанам понравились имена Маша Москвина и Майя.