РИАМО - 3 авг. Павловский Посад с начала 2020 года занимает лидирующие позиции по скорости прохождения процедур технологического присоединения к электрическим сетям «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Средний срок от подачи заявки до подачи напряжения здесь составил всего 36 дней.

«Статистика отслеживалась профильным департаментом компании в категории заявителей, присоединяющих мощность до 150 киловатт и являющихся юридическими лицами. Срок в 37 дней по аналогичной категории отмечен в Клину, 42 дня – в Лосино-Петровском и Электростали», - говорится в сообщении.

По нормативам, срок подключения заявителей до 150 киловатт может доходить до шести месяцев. В АО «Мособлэнерго» процедура оформления документов значительно упрощена, что дает возможность в разы сократить и сроки самого подключения.

В компании вот уже шесть лет работают электронные сервисы, специально разработанные для удаленной подачи и подписания документов на технологическое присоединение через интернет. С начала этого года 98% клиентов компании, включая юридические лица, предпочли данную услугу традиционному обращению в офисы обслуживания АО «Мособлэнерго».