РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Занятия по скандинавской ходьбе стартовали в Ольгинском лесопарке Балашихи, их планируют проводить раз в неделю, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В первом занятии клуба скандинавской ходьбы приняли участие около 40 жителей Балашихи, включая депутата горсовета Балашихи Ульяну Кондрякову, заместителя директора спорткомплекса «Метеор» Александра Евсюткина, директора спорткомплекса «Метеор» Антона Орешкова, исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Галины Черкасовой.

«После разминки на поле участники отработали технику классического и спортивного стиля ходьбы. Маршрут прошел по дорожкам Ольгинского лесопарка. Проводить занятия по скандинавской ходьбе в Ольгине планируют раз в неделю. Желающим присоединиться могут выдать палки», - говорится в сообщении.