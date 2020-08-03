РИАМО - 3 авг. Пропавший в Волоколамском городском округе мальчик найден мертвым, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Мальчик найден в Рузском водохранилище», - сказал собеседник агентства.

Десятилетний ребенок, страдающий различными заболеваниями, пропал 2 августа. Он самостоятельно вышел из квартиры в селе Осташево и исчез.

ГСУ СК России по Московской области возбудило дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).