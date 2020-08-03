РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах с начала 2020 года сдали на утилизацию 5,6 тысячи килограммов электроники, в округе есть экотехнопарк, где перерабатываются все виды отслужившего оборудования, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В подмосковных Люберцах есть экотехнопарк фонда рационального природопользования, в который собирается техника со всего Подмосковья, чтобы быть раскрученной, разобранной, измельченной, а потом отправиться на завод, где бывшая клавиатура может стать пластиковым подоконником или другой вещью, необходимой в быту, - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала 2020 года в Люберцах собрано уже 5,6 тысячи килограммов электроники.

Городской округ Люберцы стал победителем программы «Школа утилизации: электроника» по итогам 2019 года в номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов». В программе утилизации в 2019 году участвовало 25 люберецких учреждений и было собрано 19480 килограммов техники.