РИАМО - 3 авг. Правительство РФ собирается расширить список жизненно важных лекарств, сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел оперативное совещание с участием вице-премьеров и заявил, что список наиболее важных лекарств расширят до 215 позиций. Сейчас в список включены 57 препаратов.

«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории РФ, за последние 10 лет этот документ ни разу не менялся», – отметил Мишустин.

Он добавил, что в расширенный перечень войдут препараты, применяемые для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Их будут производить в России.

Мишустин подчеркнул, что расширение списка жизненно важных лекарств поможет обеспечить доступность эффективных и востребованных препаратов.