РИАМО - 3 авг. В новом фильме про завод Mercedes-Benz в Подмосковье показали, как губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу немецкого предприятия в Солнечногорске, а также наградил генерального директора завода Акселя Бензе орденом за заслуги перед Московской областью III степени.

Видеоролик «Первый завод Mercedes-Benz в России. Лучшие умы Подмосковья» опубликовали на YouTube-канале «Губернатор».

«Я хочу пожелать тебе, Аксель, чтобы в дальнейшем ты также продуктивно и эффективно работал на разных направлениях. Я очень надеюсь, что Россию ты запомнишь на всю жизнь, время от времени будешь нас навещать. <…> Хочу также отметить наградами и благодарностями команду Mercedes-Benz», — сказал Воробьев.

На завод также пригласили выпускницу из Долгопрудного, победительницу Европейской олимпиады по физике Алису Бугрову, которой губернатор подарил новый автомобиль Mercedes.

«Мы хотели бы, чтобы и ты, и твои друзья — талантливые люди в естественных и точных науках — не уезжали из России, реализовывали свой талант здесь, особенно на территории Подмосковья», — подчеркнул Воробьев.

Завод открыли в Солнечногорске 3 апреля 2019 года, его строительство провели в рекордно короткие сроки — менее двух лет. Сегодня на предприятии работают свыше тысячи человек.