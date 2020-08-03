РИАМО - 3 авг. Министерство культуры РФ подвело итоги конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек, в число победителей вошла библиотека города Королева, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Модельные библиотеки будут созданы в рамках национального проекта «Культура».

«Поздравляем библиотеку-филиал №14 в городе Королеве, которая получит пять миллионов рублей на реализацию своего проекта в 2021 году», – отмечается в материале.

На федеральные денежные средства в библиотеке будет оборудованы детская зона, закуплена компьютерная техника. Специалисты установят интерактивную панель и семейный кинотеатр для виртуальных экскурсий.

Планируется сделать из библиотеки семейный культурно-просветительский центр, в котором будет интересно людям любого возраста.