РИАМО - 3 авг. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Преступление произошло 10 июня 1995 года около дома по Булатниковскому проезду. В машине были обнаружены два сотрудника милиции, которых расстреляли неизвестные. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 102 УК РСФСР «Убийство двух и более лиц» и статье 218 УК РСФСР «Незаконный оборот оружия».

«Задержан подозреваемый 1971 года рождения. Во время допроса он пояснил, что после 1995 года находился на территории другого государства, где с 2002 по 2015 отбывал наказание в исправительном учреждении», — сказала Иванова.

С подозреваемым проводят следственные действия. В ближайшее время следствие намерено просить суд об его аресте.