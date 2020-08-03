РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Городские летние оздоровительные лагеря открылись в 34 школах подмосковной Балашихи, до 25 августа в них отдохнут более 950 детей, в городских лагерях осуществляется контроль за соблюдением санитарных норм, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Детей принимают 34 школы Балашихи. Всего там отдохнут 955 детей. 38 сформированных отрядов будут работать с понедельника по субботу до 25 августа. Отряды разделены по тематическим направлениям: патриотические, спортивные, экологические, интеллектуальные и другие. Для школьников организуют мастер-классы, занятия, конкурсы, игры, викторины, квесты и соревнования», - говорится в сообщении.

В городских лагерях осуществляется контроль за соблюдением санитарных норм, установленных в Московской области.