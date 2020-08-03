РИАМО - 3 авг. Невролог высшей категории и специалист клинико-диагностического центра «Мединцентр» Светлана Кузнецова рассказала, что чаще всего лунатизму подвержены дети от 4 до 16 лет, но также данное заболевание встречается и у взрослых, сообщает aif.ru.

Специалисты выделяют две формы лунатизма (сомнамбулизма) — легкую и тяжелую. Первая определяется тогда, когда человек просто сидит на кровати, находясь в бессознательном состоянии, и может что-то бормотать. Во втором случае он стремиться и вовсе покинуть пределы помещения, при этом утром об этом даже не вспомнит.

«Причинами лунатизма во взрослом возрасте могут стать психосоматические расстройства, длительное лечение психостимуляторами, снотворными и седативными препаратами, эпилепсия, мигрень, острые приступы бронхиальной астмы, недостаток магния в организме, неврозы и панические атаки, злоупотребление спиртными напитками и наркотиками, а также в ряде случаев — злокачественные образования головного мозга», — объяснила Кузнецова.

По ее словам, чаще всего лунатизму подвержены дети от 4 до 16 лет. Как правило, это заболевание передается по наследству. Если же признаки лунатизма проявляются во взрослом возрасте, то это следствие хронической усталости, постоянного стресса и бессонницы.

При проявлении признаков лунатизма более двух раз в месяц врач рекомендует обратиться к специалисту — неврологу или психоневрологу, а также к психиатру.

Для диагностики лунатизма проводят ряд исследований, в том числе МРТ головного мозга, электрокардиограмму, полисомнографию.