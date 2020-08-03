РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Госпитализация больных с коронавирусной инфекцией в ковидный центр в поселке Красково завершена, сообщил исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Все больные, находившиеся на лечении в стационаре, выписаны или переведены на лечение в другие медицинские учреждения. Проведена дезинфекция помещений, а все сотрудники выведены на карантин. Образцы микрофлоры отправлены в Роспотребнадзор», - сказал Семенцов.

Он отметил, что при получении отрицательных результатов анализов и истечении двухнедельного срока карантина планируется возвращение к плановой работе больницы.

Будут функционировать такие профили, как хирургия, гинекология, офтальмология, урология, гинекология, терапия, кардиология и неврология.

Ковидный центр был открыт 22 мая 2020 года на базе стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы в поселке Красково.

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