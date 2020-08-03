РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Почти 300 заявлений поступило от абитуриентов на специальность «Информационные технологии и программирование» в Красногорском колледже, ситуация, когда конкурс составляет девять человек на бюджетное место и семь человек - на внебюджетное, в истории учебного заведения возникла впервые, сообщил директор учебного заведения Сергей Демин.

«В этом году Красногорскому колледжу по специальности «Информационные технологии и программирование» выделено 25 бюджетных и столько же внебюджетных мест. На сегодня уже подано 197 заявлений на бюджетное отделение и порядка 97 – на внебюджет», - сказал Демин.

Он уточнил, что ситуация, когда конкурс составляет девять человек на бюджетное место и семь человек - на внебюджетное, в истории учебного заведения возникла впервые.

«В Красногорском колледже реализуется порядка 27 профессий и специальностей. По всем специальностям и профессиям колледжа подано уже около 1,5 тысяч заявок на 750 бюджетных мест», - добавил Демин.

В состав Красногорского колледжа входит ряд филиалов в Подмосковье: Истринский, Тучковский, Шаховской, Волоколамский и Звенигородский.